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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تعتقل رجلا ألقى أموالاً طائلة من الطابق الـ30 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
احتجزت الشرطة في مدينة تشونغتشينغ، بجنوب غربي الصين، رجلا ألقى كمية كبيرة من النقود من نافذة شقته الى الشارع، مما أدى الى فوضى في الحركة المرورية، وفقاً لـ "روسيا اليوم".
وألقت الشرطة الصينية القبض على الرجل بعد أن نثر كمية كبيرة من الأوراق النقدية من نافذة شقته في الطابق الـ30، بينما يُزعم أن هذا التصرف جاء بعد تناوله كمية كبيرة من مادة الميثامفيتامين المخدرة.
وأفادت الشرطة بأن الشاب البالغ من العمر 29 عاما كان في حالة نشوة بعد تعاطي المخدرات في شقته في الطابق 30 من المبنى، عندما بدأ في إلقاء النقود من النافذة الى الشارع، مما أدى الى تباطئ حركة السير بعد أن أوقف السائقون سياراتهم وسط الشارع وذهبوا لالتقاط الأوراق النقدية.
وتم استدعاء الشرطة واعتقل الرجل، وذكرت الشرطة في بيان أنه احتجز بتهمة تعاطي المخدرات ويخضع للتحقيق وسيتلقى العلاج.
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