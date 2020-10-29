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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابات كورونا في فرنسا تصل إلى 1.28 مليون والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 1.28 مليون حالة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس بتوقيت العاصمة باريس، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبيرغ للأنباء.
وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في فرنسا وصل إلى 35 ألفا و823 حالة وفاة، في حين تعافى من الفيروس حتى صباح اليوم 119 ألفا و413 من المصابين.
وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 39 أسبوعا.
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