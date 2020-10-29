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وقامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري خلال الــ24 الساعة الأخيرة بتطهير الأراضي من الألغام في مدينة دوما في ريف دمشق وبلدتي عثمان والنعيمة في ريف درعا على مساحة 1.8 هكتار، بالإضافة إلى قيام خبرائها باكتشاف وتدمير 24 عبوة ناسفة.
كانت هذه تفاصيل خبر عودة أكثر من 500 لاجئ إلى سوريا من لبنان خلال الــ24 الساعة الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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