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عودة أكثر من 500 لاجئ إلى سوريا من لبنان خلال الــ24 الساعة الأخيرة

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© Sputnik . Firas al-Ahmad

موسكو-سبوتنيك. وقال المركز في نشرة إخبارية له بهذا الشأن، نُشرت على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية: "خلال الــ24 الساعة الأخيرة عاد 511 لاجئا آخرين (منهم 153 امرأة و261 طفلا) إلى سوريا من أراضي لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ الحدوديين، بينما لم تسجل عودة لاجئين من أراضي الأردن عن طريق معبر نصيب الحدودي.

وقامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري خلال الــ24 الساعة الأخيرة بتطهير الأراضي من الألغام في مدينة دوما في ريف دمشق وبلدتي عثمان والنعيمة في ريف درعا على مساحة 1.8 هكتار، بالإضافة إلى قيام خبرائها باكتشاف وتدمير 24 عبوة ناسفة.

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