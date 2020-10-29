شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 4 فلسطينيين من بيت لحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية الخميس، أربعة فلسطينيين ، من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم. وذكرت مصادر أمنية فلسطينية في بيت لحم ،أن قوات الاحتلال اعتقلت محمد الخطيب وأنور أحمد الفقيه وخليل قاسم الشيخ من قرية مراح رباح، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها في مدينة بيت لحم، فيما اعتقلت قوات الاحتلال طارق موسى عبيات من منطقة وادي أبو فريحه في مدينة بيت ساحور غرب بيت لحم .

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