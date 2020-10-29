السعودية للكهرباء تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن توفر وظائف إدارية شاغرة في المقر الرئيسي بالرياض لحملة درجة البكالوريوس والماجستير بالمسميات التالية: 1 – محلل مالي ثاني ، Financial Analyst B بكالوريوس مالية، تأمين، إدارة مخاطر، إدارة جودة تخصص تأمين

خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال التأمين

أو ماجستير بدون خبرة 2 – محلل مالي ثالث ، Financial Analyst C بكالوريوس مالية، تأمين، إدارة مخاطر، إدارة جودة تخصص تأمين أو ما يعادلهم

لا يشترط توفر الخبرة » الشروط العامة: سعودي الجنسية

إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة

الفهم الجيد لمبادئ المحاسبة والتأمين الأساسية

مهارات تحليلية جيدة » للتقديم من خلال الرابط التالي ( https://bit.ly/34BNv6p )

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