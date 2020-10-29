آيا صوفيا : تديّن أم تجارة ؟؟

في عهد حكم الرئيس رجب أردوغان و حزبه الإخواني للدولة التركية لم يبقى شيئ إلا و تاجروا به حتى وصلوا للدين الإسلامي العظيم و رموزه : ليس فقط لكسب الأصوات الإنتخابية ابسطاء الشعب التركي من كبار السن و أبناء الأرياف الفقراء الذين ما زال بعضهم يتمسّك بأهداب الدين في بلد علماني يفصل الدين عن الدولة و يبيح الدعارة و بيع الخمور و زراعة المخدرات : و إنما لكسب تعاطف و ولاء غوغاء العرب و أوباشهم الذين ضحكت عليهم عصابة الإخوان المسلمين و غسلت أدمغتهم وسائل الإعلام القطرية لاستخدامهم في تقويض الإستقرار في بلدانهم ليس لدفعهم في طريق الحرية و الحكم الديمقراطي الرشيد كما يدعي الإخوان و من يدعمهم و إنما لصالح ولاية الفقيه الإيرانية أو إعادة السلطنة العثمانية البائدة و التي حكم و تحكم بها الأتراك الأمة العربية بإسم الدين أربعمائة سنة عجاف أعادوهم خلالها ألف سنة إلى الوراء
و ما كان تحويل متحف آيا صوفيا التاريخي المسجل على قائمة اليونسكو كأثر بديع في التراث الإنساني إلى مسجد . و هوفي الأصل كنيسة بيزنطية حولها السلطان العثماني محمد الفاتح إلى مسجد بعد فتح استانبول و طرد البيزنطيين منها قبل خمسمائة سنة ثم حولها أتاتورك باني و صانع تركيا الحديثة إلى متحف لجميع البشر . ليأتي أردوغان ليتاجر بها في زمن انخفاض شعبيته الإنتخابية لإعادتها إلى مسجد ر عم وجود العديد من المساجد الكبيرة حول آيا صوفيا و التي لا تمتلئ بالمصلين حتى في أيام الجمعة !! . و هذا الكلام قاله أردوغان شخصيا لمن طالبه من متطرفي حزبه متأسلم بتحويل آيا صوفيا إلى مسجد قبل سنوات قليلة و أيام علوّ كعبه الإنتخابي . !!
و ما الذي استفاده الدين و المسلمين من استعداء العالم ضد مستجد المسلمين و معابدهم في الدول المسيحية و البوذية و الهندوسية مما فعله أردوغان بآيا صوفيا ؟؟
زيادة الأحقاد ضد المسلمين و تأجيج الطائفية الدينية و إشعال نار الفتنة التي لا تبقي و لا تذر و التي لم يكتوي بنارها إلا المسلمون الأبرياء الذين يعيشون في الدول غير الإسلامية !!
و كل ذلك : ليرفع أردوغان من شعبيته بين الفئات الجاهلة من شعبه و لتحريض غوغاء العرب لتخريب بلدانهم متاجرا بمشاعرهم لتحقيق أهدافه السياسية الدنيئة بتصرف أبعد ما يكون عن روح الدين الإسلامي و أوامر القرآن الكريم بعدم التعرض لمعابد أهل الكتاب و بيعهم و كنائسهم و وصايا رسول الإسلام الكريم و خلفائه الراشدين لقادات الفتح الإسلامي باحترام و توقير بيوت الله التي يُذكر فيها اسمه و ما فعله خليفة المسلمين العادل عمر بن الخطاب عندما فتح مدينة القدس !!
مخالفة أصول الدين للمتاجرة به : و العياذ بالله
هذا ما فعله أردوغان بآيا صوفيا
كتبه: ربيع شعار
@ShaarRabea
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