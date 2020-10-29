تركيا وقطر توقعان اتفاقات جديدة قبل نهاية 2020

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وشدد على "ضرورة زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين"، مشيرا إلى "ارتفاع حجم التبادل التجاري الثنائي من 340 مليون دولار عام 2010 إلى أكثر من ملياري دولار عام 2019".
وأكد السفير التركي أن قطر "دولة ذات سيادة ولها ثقلها الإقليمي والدولي، وتتميز بحرصها على رأب صدع الخلافات والنزاعات بالطرق السلمية وتستضيف الفرقاء وتبقى على مسافة واحدة من كافة الأطراف في وساطة نزيهة تحظى بموثوقية كبيرة. وقطر دائما ما تقوم بدور محوري في هذا الصدد على مر السنوات سواء في القضية الفلسطينية وسوريا وحتى في الحالات الإنسانية. ونقدّر عاليًا هذه الجهود التي تؤكد أن قطر صاحبة ثقل كبير دبلوماسيًا واقتصاديًا وإنسانيا".
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