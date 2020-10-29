شكرا لقرائتكم خبر عن ما حُكم وصف الشخص بـ«النحس»؟.. الشيخ «الخثلان» يوضح (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، حُكم وصف شحص بالنحس ، أو قول نفس الوصف على السيارة أو على أي شيء آخر.
وقال الخثلان في لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن الأمر إن كان المقصود به أن الشخص هو المتسبب في حصول الشر أو السوء فهذا لا يجوز، أما إن كان المقصود الإخبار عن الواقع فلا بأس به.
وأضاف أنه يجوز القول إن هذا الإنسان مبارك فإن الإنسان قد يكون أيضاً نذير شؤم أو قلة بركة، مشيراً لقول الله تعالى: (سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا).
وأشار إلى حديث النبي ﷺ: “الشؤم في ثلاث الدار والدابة والمرأة”، مبيناً أن الله قد يجعل في بعض هذه الأشياء بركة وقد يجعل فيها الشؤم حسب حكمته البالغة.
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