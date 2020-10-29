السعودية تفتح باب القبول والتسجيل على رتبة جندى فى المديرية العامة للجوازات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزى بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية السعودية، عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للجوازات على رتبة “جندى” رجال، وأوضحت الإدارة بحسب صحيفة الجزيرة السعودية، أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة “أبشر – توظيف” خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 16 / 3 / 1442هـ، حتى يوم الأحد الموافق 23 / 3 / 1442هـ على الرابط التالى https://jobs.sa.

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