عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ضربة مفاجئة.. أبل تنهي احتكار جوجل للبحث

الخميس 29 أكتوبر 2020

الخليج 365

بدأت شركة "أبل" الأمريكية خطوات جادة لإنشاء محرك بحث بديل لـ"جوجل"، بهدف مكافحة الاحتكار الذي يمارسه المحرك العملاق.



وقالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إن شركة أبل ستحقق ذلك من خلال إطلاق أحدث إصداراتها من نظام IOS14، لتقوم بإظهار نتائج البحث الخاصة بها والارتباط مباشرة بمواقع الويب.

وتأتي هذه الخطوة بهدف مكافحة الاحتكار الذي تمارسه شركة جوجل بشكل دائم لتأمين موضع رئيسي لمحركها على أجهزة "آيفون".

وتضيف الصحيفة" أحدث إصدارات هواتف آيفون التي تعمل بنظام "آي أو إس 14"، بدأت أبل من خلالها إظهار نتائج بحث وروابط مباشرة إلى المواقع عندما يكتب المستخدمون تساؤلاتهم على الشاشة الرئيسية".

وطبقًا لمصادر من القطاع، تمثل قدرة البحث على الإنترنت تطورًا مهمًا لشركة أبل، كما يمكنها أن تشكل الأساس لهجوم أشمل على جوجل.

وتشتهر الشركة الكائنة في وداي السيليكون بالتزامها السرية حول مشروعاتها الداخلية، لكن تضيف هذه الخطوة للأدلة المتزايدة حول عملها على إنشاء محرك بحث منافس لجوجل.

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ومنذ عامين ونصف العام، أقنعت شركة أبل رئيس قسم البحث بجوجل جون جياناندريا بالانضمام إليها. وظاهريًا، كان تعيينه بغرض تعزيز إمكانياتها في الذكاء الاصطناعي ومساعد "سيري" الافتراضي، لكنه أيضًا جاء بخبرة 8 سنوات من العمل في أشهر محرك بحث بالعالم.

وذكرت "فايننشال تايمز" أن تطوير الشركة لتقنية البحث الخاصة بها ستعطيها بديلًا حال أعاقت الهيئات التنظيمية سبل شراكتها المربحة مع جوجل.

ومن مفارقات عمالقة التكنولوجيا أنه قد يكون كل من جوجل وأبل منافسين شرسين يتواجهان كثيرا عندما تسمح لهما الفرصة، لكنما يعززان الشراكة في الأعمال عندما يكون ذلك في مصلحتهما.

وتتزامن هذه الأخبار مع قيام وزارة العدل الأمريكية بإثارة تساؤلات عن المدفوعات التي تقدمها "جوجل" لشركة "أبل" لتكون أداة البحث الافتراضية لـ"آيفون".

حيث تقدم جوجل مليارات الدولارات لمختلف الشركات لجعلها المحرك الرئيسي للبحث في أجهزتها.

ويؤكد خبراء التسويق أن شركة "جوجل" ستزيد من نشاطها التسويقي بعد هذه الأخبار وستقوم ببناء قاعدة بيانات أوسع وأكثر موثوقية.

وستستفيد جوجل من أن بناء محرك بحث منافس سيستغرق سنوات، وهذا ما سيتيح لها وقتا لتطوير نفسها.