شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 4043 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4043 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالى عدد الإصابات إلى 463951 إصابة، بحسب وكالة الانباء الرسمية السعودية. وأفادت وزارة الصحة العراقية فى بيان صحفى بتسجيل 46 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالى عدد الوفيات إلى 10770 وفاة ,فيما ارتفع إجمالى حالات الشفاء إلى 391010 حالة.

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