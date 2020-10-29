شكرا لقرائتكم خبر عن بيع أرض كورنيش الدمام بـ65 مليون ريال.. و«متحدث تصفية»:اللجنة أعادت 10 مليارات ريال كتعويضات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت لجنة المساهمات العقارية “تصفية”، الأربعاء، بيع أرض كورنيش الدمام لمصلحة المساهمين في مساهمات عثمان بن حسن بمبلغ يتجاوز 65 مليون ريال.
وباشرت “المساهمات العقارية” أعمالها في تصفية المساهمات بدراسة وضعها فنيًا وقانونيًا وماليًا والتمثيل القانوني لدى الجهات الرسمية المختصه من أجل إنهاء تصفية المساهمة وإعادة حقوق المساهمين فيها.
من جانبه، قال مشاري العنزي المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية “تصفية” إن اللجنة أعادت تعويضات للمساهمين تُقدّر بـ 10 مليارات ريال، وذلك وفق توجيهات القيادة الرشيدة بإنجاز العمل باللجنة وتذليل كافة الصعويات الممكنة لإعادة الأموال للمساهمين على مستوى المملكة.
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