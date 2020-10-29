الخليج – واس :

رصدت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي بالمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية عند الساعة ١٤:٥٦:٠٧ اليوم, هزة أرضية بقوة 3,1 على مقياس ريختر، وبعمق يصل إلى 2.5 كيلومترات ، وذلك جنوب محافظة خميس مشيط التابعة لمنطقة عسير بعشرة كيلومترات.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل, أن سبب الهزة الأرضية يعود للإجهاد الناتج عن قوة الشد بسبب اتساع قاع البحر الأحمر من الاتجاه الغربي، الأمر الذي يسبب إعادة تنشيط الفوالق بتلك المنطقة سواءً الفوالق الموازية للبحر الأحمر أو العامودية عليه.

وطمأن أبا الخيل الجميع بأن الهزة الأرضية تُعد ضعيفة على مقياس رختر ولم تسجل أي أضرار ناجمة عنها حتى الآن ولله الحمد، مبيناً أن المركز الوطني لرصد الزلازل والبراكين يتابع الإشارات الواردة عبر ٢٧٠ محطة رصد منتشرة في جميع مناطق المملكة بشكل علمي ومدروس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ‏رصد هزة أرضية جنوب خميس مشيط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.