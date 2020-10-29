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محافظ الزلفي يلتقي بأعضاء مجلس نادي الزلفي

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صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

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ألتقى محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي صباح اليوم بمكتبه بديوان المحافظة رئيس مجلس إدارة نادي الزلفي أحمد المعيجل وأعضاء مجلس الإدارة الجديد وذلك بحضور وكيل المحافظة سعود بن معجب العجالين
حيث هنأ محافظ الزلفي رئيس وأعضاء مجلس الادارة بثقة القيادات مؤكداً أهمية مواصلة العمل لتحقيق ماتصبوا إليه الجماهير الزلفاوية من تطلعات ومنجزات تليق بالنادي وتسعد المحافظة وأهاليها في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الرياضي بالمملكة من ولاة الأمر حفظهم الله . وأشاد بما حققه النادي في كرة القدم وكرة اليد
بعد ذلك قدم رئيس نادي الزلفي أحمد المعيجل شرحاً موجزا عن الموقف النادي الحالي في مختلف المسابقات المحلية إلى جانب خطط وبرامج الادارة المستقبلية معرباً عن شكره وتقديره على ماحظوا به من توجيه ودعم من محافظ الزلفي

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