شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. منح ميدالية الاستحقاق لـ 6 مواطنين تبرعوا بالدم 50 مرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس صدرت الموافقة السامية على منح مدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ 6 مواطنين لقاء تبرعهم بالدم 50 مرة. وجاءت أسماء المواطنين المتبرعين الذين منحت لهم المدالية على النحو التالي: العقيد أحمد عبدالله علي الصانع.

الطبيب المتقاعد منصور محمد منصور الوكيل.

الرقيب يوسف عبداللطيف عبدالرحمن المزهر.

ناصر راضي أحمد أبو ناجمة.

الرئيس رقباء وليد إبراهيم عبدالله المدعج.

الدكتور يزيد إبراهيم سليمان الصيقل.

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