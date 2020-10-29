التحالف العربي في اليمن يعلن تدمير 6 مسيرات مفخخة و3 صواريخ باليستية حوثية

وقال المتحدث باسم التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، إن "هناك محاولات مستميتة من ميليشيات الحوثي لاستهداف المدنيين.. أحبطنا كل المحاولات الحوثية لاستهداف المدنيين في السعودية".

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وأضاف المالكي في حديث لقناة العربية السعودية، "دمرنا 3 صواريخ باليستية اليوم و6 مسيرات مفخخة حوثية.. الدفاعات السعودية البحرية والجوية تمتلك احترافية عالية".

وأردف، "وضع الحوثيين على الأرض في مأرب والجوف يائس وتعيس.. تمت إبادة تعزيزات حوثية في مأرب والجوف".

وأكد المالكي، أن "ميليشيات الحوثي عاجزة عن تحقيق أي نصر في الجوف.. فهي تخسر أكثر من 300 عنصر يوميا في مأرب والجوف".

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وشدد المتحدث باسم التحالف، "إملاءات الحرس الثوري الإيراني واضحة في صنعاء المحتلة.. مستمرون في تدمير القدرات النوعية للميليشيات الحوثية.. لن يكون هناك أي صبر عليهم في حال أصيب أي مدني".

واختتم، "العلاقة معروفة بين الميليشيا الحوثية والقاعدة وداعش".



كانت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" أعلنت اعتراض وتدمير 6 طائرات بدون طيار "مفخخة"، أطلقتها "أنصار الله" باتجاه المملكة مساء اليوم الأربعاء.