شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني: فتح طرق للوصول للأماكن الوعرة بحريق السودة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت فرق الدفاع المدني بمنطقة عسير، مساء اليوم الأربعاء، أنه تمت السيطرة على بعض المواقع في حريق السودة.

وأوضح الدفاع المدني، أنه يجري حالياً العمل على فتح طرق للوصول للأماكن الوعرة لمكافحة النيران فيها، ولا إصابات حتى الآن.