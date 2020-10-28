شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من «المرور» بشأن أولية السير للمركبات في «الدوار» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكدت الإدارة العامة للمرور على أهمية إعطاء الأفضلية في السير لمن بداخل الدوار لتسهيل الحركة المرورية. وقال الإدارة العامة للمرور، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إعطاء الأفضلية لمن بداخل الدوار يساهم في سهولة الحركة المرورية، وحق من حقوق الطريق التي يجب الالتزام بها”.

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