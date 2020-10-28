مسؤول مصري سابق "يكذب" إثيوبيا على الهواء في أربعة ادعاءات بشأن سد النهضة

وقال نور الدين، إنه خلال مناظرة عبر فضائية "سكاي نيوز"، يوم السبت، قال محلل إثيوبي، إن ترامب قال هذه التصريحات لمغازلة أصوات الأمريكيين العرب، وهو ما رد عليه الخبير المصري بالقول "لماذا لا يغازل أصوات الأفارقة الأمريكيين الذين يبلغ تعدادهم أربعة أضعاف الأمريكيين"، مشيرا إلى جهود البعض لجمع توقيعات من نواب الكونغرس السود لدعم "إثيوبيا السوداء".

حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، من اضطرار مصر لتفجير سد النهضة الإثيوبي بعد خرق أديس أبابا للاتفاق. وقال: "نأمل في التوصل إلى حل ودي قريبا، وأخبرت مصر بذلك. الوضع حقيقة خطير، والقاهرة قد تفجر ذلك السد".

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وحول ادعاءات مجاملة ترامب للعرب على طول الخط، قال المستشار الأسبق لوزير التموين المصري، إن المواقف تثبت خلاف ذلك تماما، ومنها قرار ضم القدس لإسرائيل وإعلانها عاصمة موحدة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.

وتابع نور الدين:

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دوما ما يلصق الإرهاب بالاسلام في خطاباته (ترامب). ثم ضغطه على الإمارات والبحرين من أجل التطبيع مع إسرائيل قبل حل القضية الفلسطينية أغضب العرب، إلى جانبضغطه على السودان.

وادعى مناظره الإثيوبي، إهدار مصر 25 مليار متر مكعب من مياه النيل في البحر المتوسط، وهو أمر ما نفاه نفيا قاطعا، بالقول "لدينا قناطر أدفينا على فرع رشيد وسد فرسكور على فرع دمياط، تمنع وصول أي نقطه من مياه النيل للمتوسط وتعيدها للداخل، بل ونعيد استخدام 20 مليار من مياه المصارف والمخلفات في الري، بينما أنتم تستمتعون بالمياه النظيفة وتصدرون الأغذية العضوية النقية".

وعن الادعاء بأن هناك 70 مليون إثيوبي من دون كهرباء، قال نور الدين إنه كاذب وبيان مفوضية حوض النيل العام الماضي يقول إن 100%؜ من سكان المدن في إثيوبيا يتمتعون بالكهرباء إلى جانب 60%؜ من سكان الريف.

وختم بالقول: "إثيوبيا تعرض كهرباء السد للبيع لمصر والسودان وجنوب السودان ولن توصلها للإثيوبيين. دولة وفرة مائية تريد أن تمنع المياه عن دولة شح مائي صحراوية، وترفض ضمان أي قدر من مياه النيل الأزرق لمصر والسودان، ثم تدعي أنها لن تضر مصر والسودان".