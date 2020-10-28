ليبيا تشرع بتصدير مليون برميل نفط بعد رفع القوة القاهرة عن أغلب حقول نفط

بنغازي - سبوتنيك. وتأتي عملية التصدير بعد أن رفعت المؤسسة الوطنية للنفط منذ أيام القوة القاهرة على أغلب الحقول والموانئ النفطية.

© REUTERS / STEPHANIE MCGEHEE

وصرحت شركة "الهروج" للعمليات النفطية الليبية، في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، أنه "بعد إعلان رفع القوة القاهرة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط بدأت، اليوم الأربعاء، بميناء راس لانوف، عملية شحن الناقلة Malibu التي تبلغ شحنتها حوالي مليون برميل من النفط الخام".

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وأعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، الجمعة الماضية، عن رفع حالة القوة القاهرة عن مينائي السدرة وراس لانوف، وأعطيت التعليمات بمباشرة ترتيبات الإنتاج بمراعاة معايير الأمن والسلامة العامة.

يذكر أيضا أن المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أعلنت الشهر الماضي رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية الآمنة، واستئناف الإنتاج والتصدير منها، لكنها أشارت إلى حالة القوة القاهرة ستظل مستمرة على الحقول التي يسيطر عليها المسلحون.

والشهر الماضي أعلن كل من القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ونائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق، الوصول إلى تفاهم بشأن استئناف إنتاج النفط وتشكيل لجنة فنية مشتركة من الأطراف تشرف على الإيرادات وضمان التوزيع العادل للموارد.