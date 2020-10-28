شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تسجل 11 وفاة و 899 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الوطنى الليبى، لمكافحة الأمراض اليوم عن تسجيل 11 حالة وفاة و899 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى ليبيا، بحسب وكالة الانباء الرسمية السعودية . وأفاد المركز بارتفاع عدد الإصابات المسجلة فى ليبيا منذ ظهور الوباء لأول مرة فى ليبيا إلى 58.874 حالة, وعدد الوفيات إلى 823 شخصا بالمرض.

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