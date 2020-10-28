شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 3985 إصابة جديدة بـ"كورونا" و2885 حالة شفاء فى 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، تسجيل 3985 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 207 آلاف و718 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، قد بلغ ثلاثة ملايين و55 ألفا و126 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب في الثاني من مارس الماضي.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 61 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى ثلاثة آلاف و506 حالات.

كما تم تسجيل 2885 حالة شفاء إضافية لبلغ الحصيلة الإجمالية للتعافي 171 ألفا و591 حالة.

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