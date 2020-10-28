الجمارك الفلسطينية تحبط تهريب 12 طن مسحوق غسيل إسرائيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفشلت طواقم الضابطة الجمركية وطواقم حماية المستهلك التابعة لمديرية وزارة الاقتصاد الوطنى الفلسطينية فى محافظة نابلس مساء اليوم محاولة تهريب 12 طن مسحوق غسيل إسرائيلى. وأوضحت الطواقم الفلسطينية في تقريرها الميداني – نقلته وسائل إعلام فلسطينية - إن عملية الضبط تمت أثناء محاولة المهرب تسويق الكمية المخالفة لقانون حماية المستهلك وقانون الوكالات التجارية. وأشارت الطواقم فى تقريرها إلى مصادرة الكمية والتحفظ عليها فى مخازن الضابطة الجمركية تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانونى المتبع.

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