شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تؤكد سريان الحجر المنزلى للمسافرين العائدين من الخارج ولا جديد فى الإجراءات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى مركز التواصل الحكومى الكويتى، صحة ما يتم تداوله من أخبار، بشأن إلغاء الحجر المنزلي للمسافرين العائدين إلى الكويت من الخارج.

وأكد (التواصل الحكومي) الكويتي -في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة (تويتر) ، أن إجراءات الحجر المنزلى للعائدين من السفر لا تزال قائمة، ولم تصدر أي قرارات جديدة من السلطات الصحية حتى الآن.

يأتى هذا فيما أعلن مجلس الوزراء الكويتي، البدء بحملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) مع وصول أول دفعة من اللقاح وعلى مدار عام كامل. Advertisements وأوضح (الوزراء) الكويتي- في بيان صحفي، عقب اجتماعه الاستثنائي الذي عقد اليوم بقصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه- أن أهداف خطة التطعيم، تتمثل في تقليل المضاعفات ومعدلات الإصابة بالمرض، ومعدلات دخول المستشفى، وتخفيف الضغط على العناية المركزة وتقليل الوفيات.