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الكويت تؤكد سريان الحجر المنزلى للمسافرين العائدين من الخارج ولا جديد فى الإجراءات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى مركز التواصل الحكومى الكويتى، صحة ما يتم تداوله من أخبار، بشأن إلغاء الحجر المنزلي للمسافرين العائدين إلى الكويت من الخارج.

 

وأكد (التواصل الحكومي) الكويتي -في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة (تويتر) ،  أن إجراءات الحجر المنزلى للعائدين من السفر لا تزال قائمة، ولم تصدر أي قرارات جديدة من السلطات الصحية حتى الآن.

 

يأتى هذا فيما أعلن مجلس الوزراء الكويتي، البدء بحملة التطعيم ضد المستجد (كوفيد 19) مع وصول أول دفعة من اللقاح وعلى مدار عام كامل.

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وأوضح (الوزراء) الكويتي- في بيان صحفي، عقب اجتماعه الاستثنائي الذي عقد اليوم بقصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه- أن أهداف خطة التطعيم، تتمثل في تقليل المضاعفات ومعدلات الإصابة بالمرض، ومعدلات دخول المستشفى، وتخفيف الضغط على العناية المركزة وتقليل الوفيات.

 

 

كما أعلنت وزارة الصحة الكويتية، في إحاطة صحفية ، حول أخر مستجدات فيروس كورونا، اليوم الأربعاء، تسجيل 814 إصابة جديدة بالفيروس المستجد، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة 123.906 حالة، مقابل تعافى 807 حالة ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 114.923 حالة، وتوفى 7 حالات ليصل إجمالي أعداد الضحايا 763 منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.

 

 

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