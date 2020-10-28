شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: نسعى لوقف إطلاق النار وتسوية سياسية فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الخارجية الأمريكية: نسعى لوقف إطلاق النار وتسوية سياسية في سوريا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، موضحة أن التدخلات في ليبيا وغيرها تقوض الاستقرار.

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الاتفاق النووي فشل بسبب تمسك طهران بالتخصيب، لافتا إلى أن اقتصاد إيران انكمش بنسبة 10 بالمئة العام الماضي.

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وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستمرة بسياسة الضغط الأقصى على إيران.