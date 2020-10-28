شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يعتمد تعيين عبدالله لوتاه مديراً عاماً لمجلس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قراراً بتعيين عبدالله ناصر لوتاه مديراً عاماً لمكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء. شغل عبدالله ناصر لوتاه منصب المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ليعمل على تطوير وتعزيز أداء الدولة في مجالات التنافسية العالمية والإحصاء والبيانات، ودعم تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة عبر تعزيز أداء كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية في الدولة. Advertisements وعمل قبل ذلك بمنصب الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية منذ عام 2009، وتولى مهام إضافية متعلقة بالإحصاء بعد الدمج مع المركز الوطني للإحصاء في عام 2015.. كما عمل لوتاه لمدة 14 عاماً في القطاع الخاص وفي أبرز الشركات العالمية والوطنية.

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