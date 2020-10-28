شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع حريق هائل فى أبها بالسعودية والداخلية تلقى القبض على 3 وافدين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اندلع حريق هائل في 3 قرى بضواحي أبها بمنطقة عسير بالسعودية، اليوم الأربعاء، فيما باشرت فرق الدفاع المدني السعودي مكافحة الحريق ،و قالت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها الرسمي على "تويتر" مساء اليوم :""مدني عسير يباشر حريق في أعشاب وحشائش بمنطقة جبليه بقرية القوز في مركز السودة".

قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأن المتابعة الأمنية وإجراءات البحث والتحري عن أسباب نشوب حريق في جبل غُلامه، الواقع في محافظة تنومة التابعة لمنطقة عسير، أسفرت عن توافر معلومات أشارت إلى قيام عدد من مخالفي نظام أمن الحدود بإضرام النار نتيجة خلافات بينهم، وفرارهم من الموقع بعد انتشار الحريق الذي امتد على مساحة تجاوزت و700 ألف متر مربع تقريباً، ونتج عنه احتراق أعداد كبيرة من النباتات البرية.

وذكرت صحيفة "سبق" السعودية، أن التحريات الأمنية قادت إلى تحديد هوية المتهمين بإضرام النار، التي نتج عنها الحريق، وعددهم ثلاثة من مخالفي نظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، حيث تم القبض عليهم وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية مواصلتها التصدي بعزيمة وإصرار وحزم، لكل من تسوّل له نفسه المساس بالأمن والاستقرار وسلامة المواطنين والمقيمين، كما تحذر مخالفي نظام أمن الحدود - في الوقت ذاته - بأن رجال الأمن سيكونون لهم بالمرصاد في جميع المواقع للقبض عليهم وتطبيق الأنظمة بحقهم. والله الهادي إلى سواء السبيل.

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اندلاع حريق هائل في أبها السعودية



جانب من الحريق