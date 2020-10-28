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الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف السعودية بـ6 مسيرات مفخخة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت الإمارات محاولة الحوثيين استهداف السعودية بـ 6 مسيرات مفخخة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وقالت الإمارات: نقف مع السعودية في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها.

وتابعت الإمارات: ندعم إجراءات السعودية لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، وأمننا وأمن السعودية كل لا يتجزأ.

 

 

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