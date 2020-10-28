شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى يحبط هجمات إرهابية نحو السعودية من ميليشيا الحوثى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن التحالف العربى في اليمن، الذى تقوده المملكة العربية السعودية عن إحباط هجمات إرهابية نحو السعودية من ميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
كما أعلن التحالف العربى في اليمن، عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي باتجاه جازان.
ولفت التحالف العربى في اليمن، إلى التصدي لتهديد معاد بتدمير هدفين جويين نحو السعودية لاستهداف مدنيين.
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف العربى يحبط هجمات إرهابية نحو السعودية من ميليشيا الحوثى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.