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التحالف العربى يحبط هجمات إرهابية نحو السعودية من ميليشيا الحوثى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن التحالف العربى في اليمن، الذى تقوده المملكة العربية السعودية عن إحباط هجمات إرهابية نحو السعودية من ميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

كما أعلن التحالف العربى في اليمن، عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي باتجاه جازان.

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ولفت التحالف العربى في اليمن، إلى التصدي لتهديد معاد بتدمير هدفين جويين نحو السعودية لاستهداف مدنيين.

 

 

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