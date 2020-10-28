شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يسجل 1850 إصابة جديدة بكورونا و12 وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن لبنان عن تسجيل 1850 إصابة جديدة بـفيروس كورونا المستجد و12 وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 35802، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 579 حالة وفاة . Advertisements

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