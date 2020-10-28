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التحالف يعلن إحباط هجمات إرهابية من قبل المليشيا الحوثية الإيرانية لاستهداف المدنيين

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محمد النحاس 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم الأربعاء، عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي باتجاه جازان.

وبحسب “الإخبارية”؛ فإن قيادة “التحالف” أكدت التصدي لتهديد معاد بتدمير هدفين جويين نحو المملكة وقامت بإحباط هجمات إرهابية من قبل المليشيا الحوثية الإيرانية لاستهداف المدنيين.

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