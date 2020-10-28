شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يعلن إحباط هجمات إرهابية من قبل المليشيا الحوثية الإيرانية لاستهداف المدنيين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم الأربعاء، عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي باتجاه جازان.
وبحسب “الإخبارية”؛ فإن قيادة “التحالف” أكدت التصدي لتهديد معاد بتدمير هدفين جويين نحو المملكة وقامت بإحباط هجمات إرهابية من قبل المليشيا الحوثية الإيرانية لاستهداف المدنيين.
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