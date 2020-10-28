شكرا لقرائتكم خبر عن حل مشكلة إشعارات «جهازك مخترق أو غير محمي» بهواتف آيفون (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد، طريقة حل مشكلة إشعارات وتنبيهات التقويم والتي تأتي على هيئة رسائل مثل “جهازك مخترق – جهازك غير محمي” في الإصدارين القديم والجديد”.

وأوضح الرشيد في مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، أن هذه الإشعارات غير صحيحة وهي تأتي من أحد المواقع المتخصصة في الأفلام والمسلسلات.

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وأضاف أنه يمكن حل هذه المشكلة من خلال الدخول على إعدادات الآيفون لو التحديث خاص بـ ios14 ، ندخل على إعدادات الآيفون ومنها على خيار البريد.

وتابع أنه في حال أن النظام كان أقدم ، فيمكن الدخول على الإعدادات ومنها إلى كلمات السر والحسابات، ثم ندخل على خيار تقويمات مشتركة، ونضغط عليها ومنها نضغط على حذف الحساب ليتم حل المشكلة نهائياً.