حل مشكلة إشعارات «جهازك مخترق أو غير محمي» بهواتف آيفون (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد، طريقة حل مشكلة إشعارات وتنبيهات التقويم والتي تأتي على هيئة رسائل مثل “جهازك مخترق – جهازك غير محمي” في الإصدارين القديم والجديد”.
وأوضح الرشيد في مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، أن هذه الإشعارات غير صحيحة وهي تأتي من أحد المواقع المتخصصة في الأفلام والمسلسلات.
وأضاف أنه يمكن حل هذه المشكلة من خلال الدخول على إعدادات الآيفون لو التحديث خاص بـ ios14 ، ندخل على إعدادات الآيفون ومنها على خيار البريد.
وتابع أنه في حال أن النظام كان أقدم ، فيمكن الدخول على الإعدادات ومنها إلى كلمات السر والحسابات، ثم ندخل على خيار تقويمات مشتركة، ونضغط عليها ومنها نضغط على حذف الحساب ليتم حل المشكلة نهائياً.
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