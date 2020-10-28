شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات علاج طبيعي للمتعافين من كورونا في مستشفى «عبدالرحمن الفيصل» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: ‏أطلق مستشفى الإمام “عبدالرحمن الفيصل”؛ عضو التجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى ممثلاً بقسم العلاج الطبيعي، “العيادات التأهيلية لما بعد كوفيد ١٩” ، وذلك لتخفيف الأعراض والمضاعفات العصبية العضلية والحركية الناتجة عن الإصابة بفايروس كورونا . وتم استقبال المرضى في العيادة حيث قام الفريق الطبي بتقييم الحالات وإعداد الخطط العلاجية المناسبة لكل مريض وآلية متابعة الجلسات العلاجية ، لتمكنوا من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي . يذكر أن العيادات التأهيلية لما بعد كوفيد ١٩ في قسم العلاج الطبيعي ، تقوم بعلاج المتعافين من كورونا من المضاعفات التي قد تحدث نتيجة الاصابة بالفايروس مثل : الضعف العضلي، وعدم القدرة على الحركة، وآلام المفاصل والعضلات، والتعب السريعن وضيق التنفس أثناء المشي أو ممارسة أي نشاط بدني، والدوخة وضعف التوازن ، وذلك عن طريق تقييم حالة المريض وعمل الخطة العلاجية المناسبة لحالته .

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