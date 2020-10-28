شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. هطول أمطار غزيرة على قرى محايل عسير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول هطول أمطار غزيرة، اليوم الأربعاء على ذرا بني هلال بين البرك في محايل ⁧عسير⁩.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها.

كما توقعت الأرصاد سماء غائمة جزئياً على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية كذلك على أجزاء من الشمال غربية للمملكة.