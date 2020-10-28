طرق دبي تعلن مواعيد خدماتها خلال العطلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن مواعيد العمل في جميع خدماتها خلال عطلة المولد النبوي الشريف، اليوم، التي تشمل مراكز إسعاد المتعاملين، ومواقف المركبات الخاضعة للتعرفة، وحافلات المواصلات العامة، ومترو وترام دبي، ووسائل النقل البحري، ومراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني للمركبات).



وأوضحت هيئة الطرق والمواصلات أن مراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني للمركبات) ستكون مغلقة اليوم على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم السبت المقبل، ومراكز إسعاد المتعاملين ستكون مغلقة اليوم على أن يستأنف الدوام الرسمي فيها يوم الأحد المقبل، وستعمل مراكز إسعاد المتعاملين الذكية في أم رمول وديرة والبرشاء والطوار والكفاف والمبنى الرئيس للهيئة كالمعتاد على مدار الساعة.

وستعمل محطات الخط الأحمر من الساعة 5:00 صباحاً إلى 1:00 صباح اليوم التالي، والخط الأخضر من الساعة 5:30 صباحاً إلى 1:00 صباح اليوم التالي، وسيعمل ترام دبي من الساعة 6:00 صباحاً إلى 1:00 صباح اليوم التالي.

ومواعيد عمل حافلات المواصلات العامة (باص دبي) في المحطات الرئيسة وتشمل محطة سوق الذهب من الساعة 4:25 صباحاً إلى 12:29 صباح اليوم التالي، والغبيبة من الساعة 4:14 صباحاً إلى 12:58 صباح اليوم التالي.

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والمحطات الفرعية وتشمل السطوة من الساعة 4:45 صباحاً إلى 11:00 مساء، والخط (C01) يعمل على مدار الساعة، والقصيص من الساعة 4:31 صباحاً إلى 12:08 صباح اليوم التالي، والقوز الصناعية من الساعة 5:05 صباحاً إلى 11:35 مساء، ومحطة جبل علي من الساعة 4:58 صباحاً إلى 11:30 مساء. والمحطات المغذية للمترو وتشمل الراشدية، مول الإمارات، ابن بطوطة، دبي مول/ برج خليفة، أبوهيل واتصالات من الساعة 5:00 صباحاً إلى 12:10 صباح اليوم التالي.

ومحطات الحافلات الفرعية من محطة ميدان الاتحاد إلى إمارة الشارقة من الساعة 6:35 صباحاً إلى 01:05 صباح اليوم التالي، ومن محطة أبو هيل إلى إمارة الشارقة من الساعة 6:00 صباحاً إلى 11:00 مساء ومن محطة ميدان الاتحاد إلى عجمان من الساعة 4:25 صباحاً إلى 11:00 مساء ومن محطة اتصالات إلى عجمان من الساعة 5:00 صباحاً إلى 11:00 مساء.

والباص المائي في محطات المارينا (مارينا مول، مارينا ووك، مارينا تيراس، مارينا بروميناد)، سيعمل من الساعة 12:00 ظهراً إلى 12:00 منتصف الليل.

والعبرات التراثية في محطتي (سوق دبي القديم – بني ياس) من الساعة 10:00 صباحاً إلى 1:00 صباح اليوم التالي ومحطات سوق ديرة القديم – السبخة – الفهيدي من الساعة 10:00 صباحاً إلى 12:30 صباح اليوم التالي.

ومحطتي السيف – بني ياس من الساعة 10:00 صباحاً إلى 1:00 صباح اليوم التالي ومحطتي الجداف – دبي فيستفال سيتي من الساعة 8:00 صباحاً إلى 12:00 منتصف الليل. وستكون مواعيد الفيري كالتالي، محطة دبي مارينا: الساعة 11:00 صباحاً، 1:00 ظهرا، 5:00 مساء و 6:30 مساء، ومحطة الغبيبة: الساعة 11:00 صباحاً، 1:00 ظهراً، 5:00 مساء و6:30 مساء.

أما مواقف المركبات العامة في دبي، فهي مجانية اليوم باستثناء المواقف متعددة الطوابق