صحيفة: قطر تمنح دولة خليجية مليار دولار وتتعهد بتقديم المزيد لمساعدتها

وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز"، فإن الدولة هي سلطنة عمان، التي تعد إحدى دول الخليج النفطية الأكثر فقرا، والرامية للاستفادة من جيرانها الأغنى للحصول على مساعدات مالية لسد عجز الموازنة المتزايد ومواجهة التهديد المحتمل لحيادها الثمين في الأزمة الخليجية مع قطر.

© REUTERS / KUWAIT NEWS AGENCY

ونقلت الصحيفة عن 3 أشخاص مطلعين على المحادثات، قولهم إن مسؤولين من السلطنة سوقوا سندات عبر الفيديوكونفرانس، أكدوا إيداع قطر المبلغ في البنك المركزي العماني، ووعدت بأن هناك المزيد في المستقبل.

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وقال مستثمرون إن الدعم القطري لسلطنة عمان يمثل بداية جيدة، لكن هناك حاجة إلى المزيد. قال أحدهم - طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث عن المعاملات - إن "المليار لن تحرك شيئا، فهم بحاجة إلى جمع المزيد".

تعمقت علاقات السلطنة مع قطر منذ أن فرضت دول الخليج العربية السعودية والإمارات حظرا على التجارة والسفر على الدوحة في عام 2017. وساعدت مسقط القطريين على تجنب المقاطعة من خلال توفير طرق تجارية بديلة.

ومع ذلك، قالت سينزيا بيانكو، الزميلة الزائرة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إن الإمارات في صدارة الدول لتقديم مساعدات إضافية لعمان، مضيفة أنه قبل عدة أشهر، فتحت مسقط محادثات مع قطر والإمارات حول الدعم المالي، والتي لا تزال مستمرة.