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وقالت: "أكد المبعوث النرويجي دعم بلاده للسودان من أجل تنفيذ الاتفاقية التي تعد جزءا مهما من عملية الانتقال في السودان والتي بدأت بثورة ديسمبر/ كانون الأول المجيدة". وتابع المبعوث النرويجي، في تصريحات صحفية: "ستكلل الثورة بقيام الانتخابات في نهاية الفترة الانتقالية حيث سيتم تشكيل حكومة مدنية منتخبة".
وأكد ضرورة استشعار الشباب والنساء باتفاق السلام باعتبارهم شركاء أصيلين في قيام الثورة وصناعة السلام.
ولفت إلى أن اللقاء، الذي جرى في القصر الجمهوري في الخرطوم، تطرق إلى إمكانية إسهام النرويج في تنفيذ اتفاقية السلام.
وأوضح أن اللقاء مع حميدتي شهد استعراض التحديات التي تواجه السودان حاليا خاصة في المجال الاقتصادي، مشيرا إلى إسهام ودعم المجتمع الدولي للسودان.
© Sputnik / Mohamed Hassan
اتفاق السلام السوداني
كانت هذه تفاصيل خبر حميدتي يعقد اجتماعا مع المبعوث النرويجي للسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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