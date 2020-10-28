حميدتي يعقد اجتماعا مع المبعوث النرويجي للسودان

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ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى إستمنس، هنأ حميدتي بتوقيع اتفاق السلام الشامل في جوبا مع حركات الكفاح المسلح.

وقالت: "أكد المبعوث النرويجي دعم بلاده للسودان من أجل تنفيذ الاتفاقية التي تعد جزءا مهما من عملية الانتقال في السودان والتي بدأت بثورة ديسمبر/ كانون الأول المجيدة". وتابع المبعوث النرويجي، في تصريحات صحفية: "ستكلل الثورة بقيام الانتخابات في نهاية الفترة الانتقالية حيث سيتم تشكيل حكومة مدنية منتخبة".

وأكد ضرورة استشعار الشباب والنساء باتفاق السلام باعتبارهم شركاء أصيلين في قيام الثورة وصناعة السلام.

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ولفت إلى أن اللقاء، الذي جرى في القصر الجمهوري في الخرطوم، تطرق إلى إمكانية إسهام النرويج في تنفيذ اتفاقية السلام.

وأوضح أن اللقاء مع حميدتي شهد استعراض التحديات التي تواجه السودان حاليا خاصة في المجال الاقتصادي، مشيرا إلى إسهام ودعم المجتمع الدولي للسودان.