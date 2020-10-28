رئيس الحكومة المغربية يناشد شعبه... فيديو

وقال العثماني عبر صفحته الرسمية في موقع "تويتر": "أتوجه لكم بالطلب الملح بالتزام الإجراءات الاحترازية والتقليل من السفر ما أمكن في ذكرى المولد النبوي الشريف لمحاصرة وباء "كوفيذ- 19".

أعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 3988 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 203733 حالة منذ ظهور الفيروس في المغرب أوائل آذار/ مارس الماضي.

ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.