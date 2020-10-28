وقال العثماني عبر صفحته الرسمية في موقع "تويتر": "أتوجه لكم بالطلب الملح بالتزام الإجراءات الاحترازية والتقليل من السفر ما أمكن في ذكرى المولد النبوي الشريف لمحاصرة وباء "كوفيذ- 19".
أعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 3988 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 203733 حالة منذ ظهور الفيروس في المغرب أوائل آذار/ مارس الماضي.
ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الحكومة المغربية يناشد شعبه... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.