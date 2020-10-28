نائب الرئيس الإماراتي يفاجئ محمد بن زايد بقرار غير مسبوق

وقال محمد بن راشد، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "اعتمدنا اليوم بناء قمر صناعي سيكون الأحدث في القطاع المدني والتجاري بالمنطقة".

وتابع بقوله: "سيكون القمر بتقنيات جديدة وبكوادر إماراتية بنسبة 100%، وسيكون اسمه MBZ سات".

​وأكمل بقوله: "القمر السابق حمل اسم خليفة سات، ويحمل الحالي اسم أخي محمد بن زايد".

وقال نائب رئيس الإمارات: "جهودنا مستمرة في تطوير قطاع فضاء تنافسي متكامل يضم كوادر إماراتية متخصصة، ورواد فضاء، ومراكز أبحاث، ومسبار للمريخ، ومستكشف للقمر، وقطاع خاص مستثمر في كل هذا بقوة".

وأتم محمد بن راشد، بقوله: "هكذا ستنافس الإمارات عالمياً في قطاع الفضاء".