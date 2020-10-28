شكرا لقرائتكم خبر عن نبيه برى: الحكومة قد تبصر النور فى غضون 4 أيام إذا بقيت الأجواء إيجابية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، اليوم الأربعاء، إن الحكومة اللبنانية الجديدة "قد ترى النور خلال 4 أو 5 أيام إذا استمرت الأجواء الإيجابية".
ونقل مكتب برى عنه قوله فى بيان إن "الحكومة العتيدة قد تبصر النور فى غضون أربعة أو خمسة أيام إذا ما بقيت الأجواء إيجابية تسير على النحو القائم حاليا".
وعين سعد الحريرى رئيسا للوزراء للمرة الرابعة الأسبوع الماضي، بعد خلافات سياسية على تشكيل حكومة جديدة سيكون عليها علاج الأزمة المالية المستعصية فى البلاد.
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