شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقي: العصابات الإرهابية قتلت المسلمين والمسيحيين على حد سواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، إن العصابات الإرهابية قتلت المسلمين والمسيحيين على حد سواء.

وأضاف صالح - في كلمته بذكرى المولد النبوي، وفقًا لقناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأربعاء، أن "الإرهاب بات هو الخطر المباشر الذي يعمد على تشويه الدين، مضيفًا أن الإرهاب إرادة مستبدة تريد تكريس صورة مشوهة عن الإسلام.

وأوضح أن جائحة فيروس كورونا تتطلب تعاونًا عالميًا ونواجه في العراق واحدة من أهم مراحل الدولة، منوهًا بأن الإصلاح واجب وطني وأخلاقي، ولا يمكن تصحيح المسارات من دون مكافحة الفساد.

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فيما قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن العراق بحاجة إلى قيم النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أجل عبور الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، مشيراً إلى أن من واجب الحكومة أن تمنح الشعب استحقاقه في الحياة الحرة الكريمة.

واكد الكاظمي في كلمته خلال الاحتفال المركزي الذي أقامه ديوان الوقف السني، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الأربعاء أن "هذه المناسبة الطاهرة تعيدنا إلى جذرنا العميق القوي المتماسك كأمّة مَنَّ الله عليها بنعمة الإسلام، فشيّدت حضارة عظيمة من قيم المثابرة والبناء والوحدة والتكاتف بين الناس.

وشدد رئيس الوزراء العراقي، على أن العراقيين عليهم التحلي بهذه القيم العالية، لكي نتمكن معاً من عبور الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وأن ننتصر لتلك القيم بدل العودة الى جهل التطرف وتغوّل من يريد أن يفرض مصالحه وطغيانه على العراقيين بأسماء متعددة، ولن يحدث ذلك ما دمنا نعمل على بناء دولة قوية وعادلة لا تفرّق بين أبنائها بسبب دين أو مذهب أو قومية، كلنا عراقيون، ولا تخضع للمتطرفين من داعش أو العصابات الإجرامية من أي دين أو مذهب أو قومية".