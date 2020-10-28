شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى: محاولات الحوثيين لاستهداف المدنيين عمل إرهابى يخالف القانون الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد التحالف العربى في اليمن، أن محاولات الحوثيين لاستهداف المدنيين عمل إرهابي يخالف القانون الدولي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وفى وقت سابق قال التحالف العربى فى اليمن، الذى تقوده المملكة العربية السعودية، إنه تم تدمير 6 طائرات حوثية مفخخة موجهة باتجاه السعودية.

وأضاف التحالف العربى فى اليمن، أن محاولات الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين تعكس حالة اليأس.

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وأوضح، أن الميليشيات الحوثية تتكبد خسائر يومية فى مأرب والجوف.