التحالف العربى يعلن تدمير 6 طائرات حوثية مفخخة موجهة باتجاه السعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال التحالف العربى فى اليمن، الذى تقوده المملكة العربية السعودية، إنه تم تدمير 6 طائرات حوثية مفخخة موجهة باتجاه السعودية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وأضاف التحالف العربى فى اليمن، أن محاولات الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين تعكس حالة اليأس.
وأوضح التحالف العربى فى اليمن، أن الميليشيات الحوثية تتكبد خسائر يومية فى مأرب والجوف.
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