شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد أبوظبى يهنئ السودان على توقيع اتفاق السلام فى جوبا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي يهنئ السودان على توقيع اتفاق السلام في جوبا. وأكد الشيخ محمد بن زايد دعم الإمارات للسودان في كل ما يحفظ سلامته وأمنه.
وفى وقت سابق، اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، اليوم، بناء قمر صناعى سيكون الأحدث فى القطاع المدنى والتجارى بالمنطقة بتقنيات جديدة وبكوادر إماراتية 100%، وسيحمل اسم MBZ-Sat.
وقال الشيخ بن راشد فى تغرديات على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر إن "القمر الصناعى السابق حمل اسم خليفة سات.. ويحمل هذا اسم أخى محمد بن زايد حفظه الله".
كانت هذه تفاصيل خبر ولى عهد أبوظبى يهنئ السودان على توقيع اتفاق السلام فى جوبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.