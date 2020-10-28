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ولى عهد أبوظبى يهنئ السودان على توقيع اتفاق السلام فى جوبا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي يهنئ السودان على توقيع اتفاق السلام في جوبا. وأكد الشيخ محمد بن زايد دعم الإمارات للسودان في كل ما يحفظ سلامته وأمنه.

وفى وقت سابق، اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، اليوم، بناء قمر صناعى سيكون الأحدث فى القطاع المدنى والتجارى بالمنطقة بتقنيات جديدة وبكوادر إماراتية 100%، وسيحمل اسم MBZ-Sat.

وقال الشيخ بن راشد فى تغرديات على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر إن "القمر الصناعى السابق حمل اسم خليفة سات.. ويحمل هذا اسم أخى محمد بن زايد حفظه الله".

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