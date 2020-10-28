أبوظبى تصدر تراخيص استثمار مباشر تسمح بملكية أجنبية كاملة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوردت وكالة أنباء الإمارات، اليوم الأربعاء، أن أبوظبى ستصدر تراخيص استثمار أجنبى مباشر تسمح للمستثمرين الأجانب بتملك المشروعات تملكا كاملا فى الإمارة بقطاعات من بينها الزراعة والصناعة والخدمات.
تأتى الخطوة تنفيذا لقانون الاستثمار الأجنبى الذى سُن فى 2018 ويسمح للمستثمرين الأجانب بتملك أكثر من 49 بالمئة، وحتى 100 بالمئة من بعض المشاريع، إذ يسعى البلد لتعزيز أنشطة القطاع الخاص.
وقالت الوكالة الرسمية إن 122 نشاطا اقتصاديا، وافق عليها مجلس الوزراء الإماراتى العام الماضى فى 13 قطاعا، سيكون مسموحا للأجانب بالتملك الكامل فيها بالعاصمة أبوظبي.
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