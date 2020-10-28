شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تطور قمرا صناعيا ثانيا لإطلاقه فى 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اليوم الأربعاء إن دولة الإمارات تطور قمرا صناعيا باسم (إم.بى.زد-سات) بهدف تقديم صور عالية الدقة وذلك فى إطار الجهود المبذولة لتطوير القدرات العلمية والتكنولوجية.
وسيكون هذا هو ثانى قمر صناعى إماراتى يتم تطويره وبناؤه بالكامل من قبل فريق من المهندسين الإماراتيين بعد القمر خليفة سات الذى أُطلق فى 2018.
ويجرى تطوير القمر الصناعى فى مركز محمد بن راشد للفضاء فى دبى ومن المتوقع إطلاقه فى عام 2023.
وقال الشيخ محمد إن القمر الصناعى (إم.بى.زد-سات) سيكون "الأكثر تطورا وابتكارا في مجال تقنيات التصوير الفضائي" لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.
وفي يوليو تموز، أطلقت الإمارات أول مهمة عربية إلى المريخ تحت اسم مسبار الأمل. وكانت قد أعلنت لأول مرة عن خطط مهمة المريخ في 2014 وأطلقت البرنامج الوطني للفضاء في 2017 للمساعدة في تنمية الخبرات المحلية.
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