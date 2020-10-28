شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية الروسى يبحث مع سفير المغرب لدى موسكو الوضع فى شمال إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، مع السفير المغربي لدى موسكو لطفي بوشعرة، اليوم /الأربعاء/، الوضع في شمال إفريقيا ومنطقة الصحراء والساحل، مع التركيز على مهام التسوية السياسية والدبلوماسية للنزاعات التي ما زالت مستمرة في المنطقة.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها بأن فيرشينين وبوشعره تبادلا الآراء حول الوضع في منطقة شمال أفريقيا ومنطقة الصحراء والساحل، مع التركيز على مهام التسوية السياسية الدبلوماسية للنزاعات، التي ما زالت مستمرة في المنطقة.

وأضاف البيان أن الجانبين الروسي والمغربي أكدا خلال المباحثات على استعدادهما لتعميق الحوار حول القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين التقى السفير المغربي بناء على طلبه.

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