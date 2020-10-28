شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى ينفى تسليم معدات لخفر السواحل فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الاتحاد الأوروبي تقديمه لأي معدات بحرية لخفر السواحل في ليبيا في إطار التدريبات التي يقدمها لعناصره لرفع كفاءتها وقدرتها على ضبط حدود البلاد.

وأشار متحدث باسم الاتحاد إلى أن بروكسل تقدم دعماً ومساندة لتعزيز القدرات التشغيلية لخفر السواحل ولإدارة أمن الشواطئ في ليبيا من أجل منع مزيد من الخسائر البشرية في البحر المتوسط وضبط شبكات تهريب البشر، وفق ما نقلته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية.

يأتي هذا الإعلان رداً على ما تردد من أنباء بشأن قيام تركيا بإطلاق تدريبات لقوات خفر السواحل الليبية باستخدام قدرات بحرية وسفن قيل إنها ممولة من جانب الاتحاد خاصة إيطاليا التي سبق وقدمت سفينتين لطرابلس قبل عامين.

وأوضح المتحدث أن الاتحاد قدم سلسلة من التدريبات لبعض عناصر خفر السواحل في ليبيا كما أعاد تأهيل سفينتين تابعتين له في إطار برنامج إدارة الحدود الممول من جانب بروكسل بقيمة إجمالية 2ر57 مليون يورو.

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