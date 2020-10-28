إعلام: تطورات جديدة قد تساهم في حل لغز اختفاء الطفل المغربي "الحسين"

وقال الموقع، اليوم الأربعاء، إن: "آخر المعطيات المتوفرة تشير إلى أن رجال الدرك الملكي ألقوا القبض على شخص يشتبه في كونه على علاقة بواقعة الاختفاء، ويتعلق الأمر بفقيه معروف بتردده المتواصل على الدوار الذي ينحدر منه الطفل المختفي."

© REUTERS / Issei Kato

وأوضح الموقع أنه لم تتسرب بعد أي معلومات إضافية حول ما إن كان التحقيق مع المتهم قد كشف بعض الغموض الذي يلف القضية أم أن المحققين وجدوا أنه لا علاقة تربطه بالجريمة.

وكانت مصالح الدرك الملكي قد نجحت في وقت سابق في اعتقال شاب قام بالاتصال بأسرة الطفل وطلب مبلغ مالي كفدية مقابل إعادة الطفل "الحسين".

وبحسب الموقع فقد أظهرت التحقيقات المكثفة التي خضع لها الشاب أنه لا صلة له بالقضية، وأنه حاول فقط استغلال الوضع للنصب على العائلة المكلومة وتحصيل مبلغ مالي.

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وكان الطفل "الحسين" قد اختفى عن الأنظار في ظروف غامضة ومحيرة منذ 17 أكتوبر الجاري، حينما كان يلعب أمام منزل عائلته التي تقطن في إقليم اشتوكة آيت باها في المغرب.

وتسبب اختفاء الطفل ابن الرابعة في استنفار أمني كبير في المغرب بعد تكرار حوادث اختطاف الأطفال في البلاد.

وتشهد المملكة المغربية تزايدا كبيرا في حالات اختطاف الأطفال.

وتحدثت تقارير صحفية في وقت سابق عن "ظاهرة خرافية" تسببت في تزايد حالات اختطاف الأطفال الذين يملكون بعض "السمات الجسدية".

ويقوم بعض المشعوذين باختطاف هؤلاء الأطفال الذين يطلق عليهم اسم "الزهري"، ليتم استغلالهم في عملية استخراج الكنوز.