شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير 6 طائرات مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأربعاء، تدمير 6 طائرات مسيرة أطلقها الميليشيات الحوثية باتجاه المملكة. وأكد التحالف أن محاولات المليشيات الحوثية المكثفة لاستهداف المدنيين تعكس حجم الخسائر الفادحة للميليشيات على الأرض.

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